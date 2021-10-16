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AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: Benzin kuyruğu ''bereket'' yoğunluymuş!

AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: Benzin kuyruğu ''bereket'' yoğunluymuş!

Akaryakıta peş peşe yapılan zamların ardından dün gece benzin istasyonlarında yaşanan yoğunluk için AK Partili Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı "bereket yoğunluğu" olarak değerlendirdi.

İstanbul, Ankara, Denizli ve Gaziantep’teki bazı istasyonlarda akşam saatlerinde uzun kuyruklar gözlemlenmişti…

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, söz konusu kuyrukların ‘bereket yoğunluğu’ olduğunu söyledi.

İstasyonların önünde biriken araçların görüntüsünü paylaşarak “Tarih yazsın: AKP döneminde benzin-motorin kuyruğu” diyen CHP’li Engin Özkoç’a yanıt veren AK Partili Çamlı’, “Bereket yoğunluğunu, CHP dönemi yokluk kuyruğu zannetmiş..! Sünger dolu yine…” ifadelerini kullandı.

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Etiketler Ahmet Hamdi Çamlı benzin kuyruk zam pes bereket
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