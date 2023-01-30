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AK Parti'nin bir kalesi daha yıkıldı: 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı

AK Parti'nin bir kalesi daha yıkıldı: 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
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AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye üye oldu.

AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'de 600 kişi düzenlenen toplu üye katılım töreniyle İYİ Parti'ye katıldı.

 İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İYİ Parti il başkanlığımız tarafından düzenlenen 'Üye Katılım Programında' Sn. Sedat Kılınç’ın katkılarıyla 600 yeni üyemizin rozetlerini taktık. Hayırlı olsun" dedi.

 Ataş paylaşımının devamında şunları kaydetti:

 "İYİ Partimiz Kayseri’de her geçen gün büyüyor; güçlenerek yoluna devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

 2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı, yüzde 72.1 oy almıştı. AK Parti'nin oy oranı yüzde 50,6 iken MHP yüzde 21.5 oy oranına ulaşmıştı.

Etiketler iyi parti ak parti üyelik siyasi parti kayseri
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