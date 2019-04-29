AK Parti'yi utandıracak ''uyuşturucu'' tablosu !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile uyuşturucu ile mücadele komisyonu kurulması önerisi reddedildi.

ODATV'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile uyuşturucu ile mücadele komisyonu kurulması önerisi reddedildi.

Oysa 2018 Türkiye uyuşturucu raporuna göre madde kullanmaya başlama yaşı giderek düşmekte, gençlerde madde kullanım sıklığı giderek yaygınlaşmakta, madde bağımlılığı son yıllarda toplumun daha genç bir kesimini etkilemeye başlamakta ve yatarak tedavi gören hastaların ikamet ettikleri iller incelendiğinde vaka sayısının en yüksek olduğu ilin İstanbul olduğu görülmektedir.

2017 yılında tedavi merkezlerinde yatarak tedavi gören en yüksek vaka sayısının ve uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerin en fazla olduğu il İstanbul'dur.

2017 yılında tedavi merkezlerine yapılan toplam müracaat sayısı; ayaktan tedavi başvuru sayısı 211.126 iken, yatarak tedavi başvuru sayısı 12.501’dir.

Yatarak tedavi gören hastaların ikamet ettikleri iller incelendiğinde; en yüksek vaka sayısının İstanbul iline ait olduğu görülmektedir. Tedaviye başvuran kişilerin %29,7’sinin İstanbul ilinde ikamet ettiği gözlenmektedir.

Eğitim ve öğretim düzeyi düştükçe madde kullanım sorunu ve bağımlılık sayısı artmaktadır.

2017 yılında tedavi gören hastaların eğitim durumları incelendiğinde; %86’sının 1-8 yıl eğitim aldığı,%10.62’sinin 9-12 yıl eğitim aldığı, % 2,56’sının yüksekokul mezunu, %0,82’sinin hiç okula gitmemiş, olduğu görülmektedir.

Madde kullanım sorunu toplumun tüm kesimini etkilemekle birlikte işsiz/yoksul kesimini daha çok etkilediği görülmektedir.

2017 yılında tedavi gören kişiler iş durumlarına göre incelendiğinde; %27,09’unun işsiz olduğu, %37,77’sinin düzenli bir işinin olmadığı, %31.24’ünün düzenli bir işi olduğu, %2.64’ünün öğrenci olduğu, %1,26’sının ekonomik olarak aktif olmadığı görülmüştür

Uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarından bulunan hükümlü ve tutuklu oranı yıllar itibarıyla giderek artmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında 2017 yılı itibariyle toplam hükümlü-tutuklu sayısı 232.182 iken, uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı 50.278 hükümlü-tutuklu bulunmaktadır. 2016 yılında Türkiye’de uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular oranı %18,65 iken 2017 yılında bu oran %21,65’e çıkmıştır

Uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerin sayısı yıllar içinde artış göstermektedir.

2013 yılında 232 olan doğrudan madde bağlantılı ölüm, 2017 yılında % 246 artışla 941 olmuştur.

2017 yılında madde bağlantılı ölümlerin yaşları incelendiğinde, en yaşlı ölümün 78 yaşında, en genç ölüm vakasının 14 yaşında gerçekleştiği görülmüştür.

SONUÇ OLARAK;

Eğitim seviyesinin düşmesi, İşsizliğin artması, vatandaşların yaşamlarını borçla döndürmeye çalışması, ülkemize gelen göçmen sayısının hızla artması, fuhuş ve şiddet olaylarında meydana gelen artışlar madde kullanımını tetiklemektedir.

Her geçen yıl madde kullanmaya başlama yaşının düştüğü ve gençlerde madde kullanım sıklığının giderek yaygınlaştığı,tedavi gören kişilerden en küçük kişinin yaşının 11 olduğu,madde bağlantılı ölümlerde yaşın 14’e düştüğü ve en yüksek vaka sayısının İstanbul’da görüldüğü ortada iken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Parti’li ve MHP’li üyeleri neden ‘’uyuşturucuyla mücadele komisyonu’’ kurulmasına karşı çıkmıştır.

Oysa;

Bağımlılıkla mücadeleye kamuda salt bir asayiş ve sağlık sorununa indirgenmeden bütüncül yaklaşılmalı, toplumun tüm kesimleri, sivil toplum kuruluşları, bağımlılık alanında çalışan meslek grupları, yerel yönetimler ve devletin ilgili organlarının katılımı ile sorun çözme politikaları geliştirilmelidir.

Toplumsal sahiplenme olmaksızın bağımlılıkla mücadele kısmi amaçlarla ve sınırlı araç ve gereçlerle yürütülen bir çabaya dönüşmekte, bağımlılık sorunu ve sonuçları büyük ölçüde bağımlıların ve bunların ailelerinin yaşadıkları ve katlandıkları bir sorun haline gelmektedir.

Dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı da göstermektedir ki; tüm kurum ve kuruluşların sorumluluklarını ciddiyetle ele almalarına ihtiyaç olduğu çok açıktır.

Kaynaklar;

- EMG 2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu TUBİM,

- Devlet Denetleme Kurulunun ‘’Madde ve diğer bağımlılıklar ile mücadele kapasitesinin değerlendirilmesi’’ Araştırma ve inceleme raporu, 30.01.2014.

- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 istatistik yıllığı,

- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2017.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı 24.04.2019