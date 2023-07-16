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Akşener'den zam yağmuru sonrası AK Parti için zor soru

Akşener'den zam yağmuru sonrası AK Parti için zor soru
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan dev zamlara tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı?" dedi.

Seçimden sonra iktidarın ekonominin başına Mehmet Şimşek’in getirmesiyle başlayan vergi artışı furyasından nasibini en sonra olarak akaryakıt ve doğalgaz aldı. Söz konusu ürünlerin Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) de zam geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…" ifadelerini kullanarak zamlara tepki gösterdi. 

Etiketler iyi parti meral akşener zam vergi zammı kdv ötv zam tepkisi soru
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