DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Erdoğan Gezi'de gözünü kararttı, durduramadık. İçeride ciddi mücadele verdik" açıklamalarında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24'de Murat Sabuncu'nun programına konuk oldu. Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Babacan, Gezi Parkı Direnişi'de de değindi. Direniş sırasında Erdoğan'ın gözünü kararttığını söyleyen Babacan, "Başbakan olan Erdoğan Gezi'de gözünü kararttı, durduramadık. İçeride ciddi mücadele verdik. Bakan olarak ne söylemişim kayıtlarda. Sadece ben değil bakanların neredeyse tamamı durduramadık. Erdoğan değişik bir psikolojiye girdi" ifadelerini kullandı.

Babacan programda, "altılı masa içinde üçüncü ittifak" tartışmalarını, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kriterlerini, HDP'ye yönelik iktidarın yaklaşımını ve Gezi eylemleri sürecinde iktidar içindeki yaşananları anlattı.

Babacan'ın konuşmasındaki satır başları şöyle:

- "Geçen yıl üçüncü ittifak teklifi gelmişti sıcak bakmadık. Altılı masada otururken başka alternatifi konuşmayı etik bulmayız. Altılı masanın tartışması doğal ama güven sarsıcı olmamalı."

- "Altılı masanın üzerinde uzlaştığı cumhurbaşkanı aday kriteri şöyle: Kapsayıcı, kucaklayıcı ve demokrasiye gönül vermiş olmalı. Bunun dışında bir kriter konuşmadık."

- HDP'nin temsil ettiği siyasi çizgisinin parlamentoda temsil edilmesini önemli buluyoruz. Zaten geçmişte de bu siyasi çizgi defalarca kapatılmış. Bitmiş mi? Her dönemde kısa süreli kahramanlıklar: İşte biz kapattık! İyi halt ettiniz.

-Başbakan olan Erdoğan Gezi'de gözünü kararttı, durduramadık. İçeride ciddi mücadele verdik. Bakan olarak ne söylemişim kayıtlarda. Sadece ben değil bakanların neredeyse tamamı durduramadık. Erdoğan değişik bir psikolojiye girdi.

-Bu seçim ülkenin son şansı olabilir. Son demokrasi nefesi olabilir. Hata yapma şansımız yok. Partilerin dar parti çıkarlarından kendisini soyutlaması lazım. Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünen insanların kendi şahsi ihtiraslarından arınıp bu ülke meselesi deyip yapıcı olması lazım. Kolay yönetilecek bir süreç olmayacak

-Adayın seçimlerden üç ay önce açıklanması makul bir süre. Aday olacak kişinin güçlendirilmiş parlamenter sistem ve geçiş süreci ile mutabakata imza attıktan sonra aday olması lazım.

- ODTÜ'lü protestocu öğrenci gruplarıyla istedikleri zaman görüşmeye hazırız. Eleştirdikleri konularla ilgili hafızayı, konuşarak tazeleyelim.

- Kur Korumalı Mevduat sisteminin maliyeti korkunç olacak. Emekli maaş ve asgari ücreti de mevduatlar gibi dövize endeksleyin de görelim.

- Yerel yönetimler üzerindeki İçişleri Bakanı ve Bakanlığı'nın vesayetini kaldıracağız. Mahkeme kararlarını esas alacağız.