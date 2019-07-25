Ali Babacan'ın partisi hakkında yeni iddia !

CHP eski milletvekili Faik Tunay'dan Ali Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eylül ayının sonunu işaret eden Faik Tunay, Ali Babacan'ın partisinde sanılanın aksine sosyal demokrat ve sol çevrelerden sürpriz isimlerin olacağını söyledi.

Çağlar Cilara'nın 10. Köy isimli programında konuşan Faik Tunay, "Eylül ayı itibariyle bazı şeylerin daha netleşeceğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak Ak Partili isimlerden oluşacağı düşünülüyor ancak şöyle bir bilgi vereyim, çok sürpriz sosyal demokrat ve soldan gelen isimler de olacak" dedi.

Herkesi kapsayan merkezde bir oluşum amaçlandığını söyleyen Tunay, "Sadece Ak Parti görünümü olursa oy alamazsınız. İYİ Parti, MHP'de siyaset yapmış insanların ağırlıklı olduğu parti olduğu için yüzde 7'lerde, 10'larda kaldı" diye konuştu.