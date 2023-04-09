Alparslan Türkeş'in çocukları 2 farklı partiden rakip oldu

Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş AK Parti Ankara 1. Bölge birinci sıradan aday olurken kardeşi Ayyüce Türkeş, İYİ Parti Adana 1. Bölge birinci sıradan milletvekili adayı oldu.

Siyasi partiler, seçim takvimi kapsamında aday listelerini belirledi, YSK'ye sundu. Bahçeli yönetimiyle anlaşamayıp MHP'den ayrıldıktan sonra 2015'te AK Parti'ye geçen ve kısa bir süre Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Tuğrul Türkeş, Ankara 1. Bölge birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti'den atıldığı siyasi hayatında Adana 1. Bölge'den birinci sırada aday gösterildi. Ayyüce Türkeş, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine yönelik geçen hafta MHP'ye gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ile diğer oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş de Tuğrul Türkeş ile AK Parti ve MHP yönetimine yönelik muhalif tutumlarıyla biliniyor.