AYM'nin iptal kararına Erdoğan'dan ''birileri rahatsız olsa da'' yanıtı

Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edilebilmesi için ‘torba yasa’yla getirilen yasa maddesini Anayasa Mahkemesi (AYM) iptal edilmişti. Ahlat'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM'nin kararına rağmen 'Birileri rahatsız olsa engellemeye çalışsa da biz bu otağı ilçemize kazandıracağız' diyerek Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün inşaasına devam edileceği sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Türk milletinin ruh kökü ile bağlantısını kesmek isteyenler Ahlat'ı görmezden geldi. Ahlat'ın kadim mirasının yakından tanınmasını sağlıyoruz.

-Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırmak konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler, Ahlat'ı Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i Ahlat'ı görmeden "Türkiye'yi tanıyorum" demeyin. Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'nden önce son otağını burada kurmuştur.

-Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgeyi milli park ilan ederek örnek bir yer haline getiriyoruz.

-Ahlat'ta 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare oturma alanına sahip bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kuruyoruz. Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak ecdad yadigarı ata sporlarımıza da sahip çıkacağız.

-Zira bu kabristanları ziyarete gelenler inşallah oralarda kalma imkanı da bulsunlar. Ahlat’ı daha yakından tanısınlar. Anadolu’nun Orhun abideleri olarak bilinen tarihi yazıtları UNESCO listesine aldırmak için şu anda mücadele ediyoruz.

-Birileri rahatsız olsa engellemeye çalışsa da biz bu otağı ilçemize kazandıracağız...

Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edilebilmesi için ‘torba yasa’yla getirilen yasa maddesini Anayasa Mahkemesi (AYM) iptal etti. Maddenin yanı sıra ‘köşk alanının’ gösterildiği kroki de iptal edilmişti.



