Bahçeli: Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı

MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Hep birlikte Türkiye olmaktan başka bir seçenek kalmadı'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Hem inançlıyız hem de başarıda sınır tanımıyoruz. Doğruları haykırmaktan korkmayacağız. İftira ve yalan gemisi her yerinden su almaktadır. Toptancı mantıkla reddiye içinde olmaları hazin bir talihsizliktir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi okunmayacaktır. Ayrışmanın ufalanmanın, etnik bloklaşmaların adından bahsedilemeyecektir. Devir değişti; eski çanlar şimdi bardak olmuş, zincirler kırılmış, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı.

BOŞA GEÇİRECEK BİR SANİYEMİZ YOK

Toplumsal ayrışmada konu kapanacaktır. Yıkmak kolay yapmak zordur. Muhalefeti ülkesine karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Boşa geçirecek bir saniyemiz yok, yeni yüzyıl barışın yüzyılı olacaktır. Kronik sorunlar çözülecektir. Bundan rahatsız olanları, sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

Milliyetçi ülkücü harekette yer bulup itibar kazanan, çevre yapan bir avuç ahmağın çıkarları kesildi diye ileri geri konuşmaları edepsiz hezeyandır. Bu ilkesizlerin gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Kurnazca kendilerini saklayan, insicamımızı sakatlama çabasında olanların maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları bilinen gerçektir. Türk milletini meşgul eden, meselelere kalıcı çözüm getiremeyenlerin, küçük partilerde ayağımıza dolanmaları kişilik yetersizliğinin sancısıdır.

Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır.

Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek.

Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir.

Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir.

Amacımız beşeriyet aleminde kutup yıldızı gibi parlamaktır. Kavga ile gideceğimiz bir yer yoktur.

Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. 8 Aralık'ta zulüm yönetimi ortadan kalkmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ihya vaktidir. Geçiş hükümetinin aldığı kararlar anlamlıdır. Temkini elden bırakmadan, rehavete kapılmadan yeni yönetimin eşitlikçi, yapıcı siyasetine destek vermek isabetli bir yaklaşımdır. Mezhebi kavgayı amaçlayan tahrik mekanizması işletilmekte, buna karşı dikkatli olunmalı. Suriye'de PKK/YPG'ye asla yer yoktur.

Büyük resme baktığımızda gördüğümüz emperyalist komplonun üzerimize geldiğidir. Biz sınırlarımızda kanlı terör örgütü istemiyoruz. Bu vatan hepimizindir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk milletinin egemenlik hükmüdür. Ne devletsiz yaşarız ne de esarete tahammül ederiz. Biz birlikte çok güçlüyüz.

Değişim dinamikleri kaçınılmaz ihtiyaçtır. Milletlerin çağın gerisine düşmesi aklın doğasına aykırıdır.

Arabesk müzik devamlı horlanmış, küçümsenmiş, bununla da kalmamış bir dönem yasaklanmıştır. Yitik sevdalara ses olan sanatçılarımız öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, acılarını hissedemeyenler arabeski çağ dışı bulmuştur. Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedasıdır. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran, değerli kardeşim, Allah vergisi sesi ile gönüllere su serpen, hatırası ile herkese yetecek olan Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Biz dert diyoruz, çare ve çözüm üretiyoruz. Beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Türk İslam medeniyeti insanlığa çok şey kazandırdı ama bugünkü hali yürek burkucudur.