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Bakan Bozdağ: Yürütme yetkisi ortak kullanılamaz

Bakan Bozdağ: Yürütme yetkisi ortak kullanılamaz
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yürütme yetkisi-görevi; Anayasa değişikliği yapılmadıkça devredilemez, ortak kullanılamaz, ortaklık kabul etmez" dedi.

Bakan Bozdağ, 6'lı masadaki yetki kullanımı tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, Anayasa'da yer alan 'Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı tarafından Anayasa'ya ve kanunlara uygun kullanılır ve yerine getirilir', 'Yürütme yetkisi cumhurbaşkanına aittir', 'Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz' hükümlerini hatırlatarak şunları kaydetti: 

"Yürütme yetkisi-görevi, Anayasa değişikliği yapılmadıkça devredilemez, ortak kullanılamaz, ortaklık kabul etmez. Örneğin bakan/üst düzey yöneticisi atama yetkisi, kanunla dahi devredilemez. Zira Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yetki ve görevler, münhasıran cumhurbaşkanına aittir. Kaldı ki Anayasa’da yürütme yetkisi ve görevinin devrine, ortak kullanımına ya da bölünmesine izin veren hiçbir hüküm de yoktur. Ayrıca Anayasa, kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisinin kullanılmasını ayrımsız herkes için açık ve tartışmasız yasaklamıştır. Anayasa’nın bu açık hükümlerine rağmen altılı masadaki liderlerin alacağı kararlar veya yapacağı uygulamalar; fiilen Anayasa'nın kısmen ilgası, yürütme organına sivil darbe, Cumhurbaşkanına ait yetki ve görevlerin gaspı, Cumhurbaşkanının eli, ayağı ve ağzının bağlanması olur."

Etiketler bekir bozdağ adalet Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
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