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  4. Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna görüşmesi sonrası açıklama: İki lider bir araya gelecek mi?

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna görüşmesi sonrası açıklama: İki lider bir araya gelecek mi?

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna görüşmesi sonrası açıklama: İki lider bir araya gelecek mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yla görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın toplantısında, "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi.

Etiketler çavuşoğlu görüşme lider
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