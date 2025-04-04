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Bakan Fidan: ''Suriye'de İsrail ile herhangi bir çatışma görmek istemiyoruz''

Bakan Fidan: ''Suriye'de İsrail ile herhangi bir çatışma görmek istemiyoruz''
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmeler, ABD'nin S400 yaptırımları ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, ''Suriye'de İsrail ile herhangi bir çatışma görmek istemiyoruz'' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının aralarında Reuters haber ajansına röportaj verdi. Bakan Fidan, "Suriye'de İsrail ile herhangi bir çatışma görmek istemiyoruz. Çünkü Suriye Suriyelilere aittir. Suriye Türkiye'ye ait değildir, İsrail'e ait değildir. Suriyeliler adına konuşamayız" dedi. Fidan, "Ancak İsrail'in Suriye'deki askeri tesislere yönelik tekrarlanan saldırıları, yeni hükümetin DEAŞ da dahil olmak üzere düşmanlardan gelen tehditleri caydırma yeteneğini zayıflatıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'yi hedef alarak bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını vurguladı. Türkiye'nin Suriye'deki geçiş döneminde terör örgütü DEAŞ veya PKK'nın, ülkedeki askeri imkanların yetersizliğinden faydalanmasını istemediğini belirten Fidan, "Ne yazık ki İsrail, yeni bir devletin DEAŞ ve diğer terör saldırılarına ve tehditlerine karşı kullanabileceği tüm bu yetenekleri tek tek ortadan kaldırıyor. İsrail'in Suriye'de yaptıkları yalnızca Suriye'nin güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin gelecekte istikrarsızlaşmasına da zemin hazırlıyor" şeklinde konuştu.

Fidan, "Ancak Şam'daki yeni yönetim, Türkiye gibi Suriye'nin komşusu olan İsrail ile belirli anlayışa sahip olmak istiyorsa bu onların kendi bileceği iştir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Esad döneminde Suriye'ye uyguladığı yaptırımlarına değinen Fidan, "Şimdi yeni bir Suriye var. Bence yeni Suriye'nin farklı bir yaklaşım gerektirdiğini düşünüyorum" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye S400 yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile yakın ilişkiler de dahil olmak üzere ABD'nin transatlantik güvenlik politikalarındaki çarpıcı değişiminin sorulması üzerine Fidan, bunun Soğuk Savaş'tan bu yana ABD'ye olan "büyük bağımlılığının" ardından Avrupa'nın daha bağımsız olması için bir fırsat olabileceğini söyledi. Bakan Fidan, "Eğer ana aktörlerin artık düşmanca olmadığını ve bir şekilde iş birliği yaptıklarını görürsek esas olarak ABD ve Rusya arasındaki düşmanlığa dayanan Soğuk Savaş'tan miras aldığımız zihniyetin büyük bir değişime yol açacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Trump'ın Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik yıllardır uygulanan yaptırımları sona erdirecek bir çözüm bulacağından umutlu olduğunu söyledi. Fidan, "Yaptırımlar düzeltilmeli. Sayın Trump'ın sorun çözme teknikleri ve ekibiyle bir tür çözüm üretebileceğini düşünüyorum" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel barış anlaşması

Bakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes çabalarına da değindi. Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin girişimini desteklediğini, ancak tarafların bir anlaşmaya varmaktan "biraz uzak" olduğunu ifade etti. Fidan, bir barış anlaşmasının taraflar için "hazmedilmesi zor", ancak daha fazla can kaybı ve yıkımdan daha iyi olacağını dile getirdi. Fidan, "Herhangi bir teklifi hazmetmek son derece zor olacak. Ama diğer seçeneğe, yani daha fazla ölüm ve yıkıma baktığımızda, sahip olduğumuz şartlar ne olursa olsun alternatifin (anlaşmanın) daha makul olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erdirilmesi yönünde politika izlediğini kaydetti.

Ukrayna'ya yönelik muhtemel güvenlik garantilerinin sorulması üzerine Fidan, Avrupa'nın ABD'nin desteği olmadan bunları tek başına sağlayamayacağını, ancak çatışmaların yeniden başlamaması için caydırıcı bir unsura ihtiyaç olduğunu söyledi. Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna için son dönemde yapılan görüşmeleri işaret eden Fidan, "ABD tarafının Ukrayna'ya güvenlik desteği vermesini sağlamak için büyük çaba sarf ediliyor" dedi.
"Rusya dahil tüm tarafların nihai anlaşmaya saygı göstermesini beklemeliyiz" ifadelerini kullanan Bakan Fidan ayrıca Türkiye'nin müzakereler için bir kez daha ev sahipliği yapabileceğini yineledi.

İran gerilimi

Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırı tehditleriyle ilgili soru üzerine Fidan, anlaşmazlığın çözümü için diplomasiye ihtiyaç olduğunu ve Ankara'nın komşusu İran'a yönelik herhangi bir saldırı görmek istemediğini vurguladı.

İHA

Etiketler hakan fidan Dışişleri Bakanlığı Suriye İsrail
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