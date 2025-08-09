  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Fidan: ''Uluslararası toplumu harekete geçirmeliyiz''

Bakan Fidan: ''Uluslararası toplumu harekete geçirmeliyiz''

Bakan Fidan: ''Uluslararası toplumu harekete geçirmeliyiz''
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye işgal planına ilişkin, ''Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in senaryolarının karşısındayız. Bu adım karşısında İslam dünyası olarak tam bir dayanışma içinde hareket etmeli ve uluslararası toplumu harekete geçirmeliyiz.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, kritik bir dönemde Mısır’ı ziyaret ettiğini belirterek, “Bu ziyarette gösterdiği sıcak ev sahipliği neticesinde kıymetli meslektaşıma teşekkür ediyorum. Ziyaretime sabah Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilerek başladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi önderliğinde Türkiye-Mısır ilişkileri ileri noktalara ilerlemiştir. Bu önderlik, bölgesel sorunlara yönelik stratejilerimizi yakınlaştırmış ve ortak hareket etme imkanı sağlamıştır. 100 yıllık diplomasimizi ortak akılla ilerletmek için iş birliği içindeyiz. Mısır ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz devam ederken bu hacim 9 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

Gazze ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Fidan, “İsrail'in Gazze işgal planını reddediyoruz. Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in senaryolarının karşısındayız. Bu adım karşısında İslam dünyası olarak tam bir dayanışma içinde hareket etmeli ve uluslararası toplumu harekete geçirmeliyiz. Bu anlayışla İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya çağırmaya karar verdik. İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası hukuku ve insani değerleri en güçlü şekilde savunacağız. Filistin, Filistinlilerindir. Filistinlilerin kendi topraklarından çıkarılmasını hedefleyen her türlü çaba yok hükmündedir ve başarısız olmaya da mahkumdur. Türkiye ve Mısır olarak bu tür senaryoların karşısında durmaya devam edeceğiz. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması hayati önem taşımaktadır. Gazze'deki kardeşlerimiz bugüne kadar yaklaşık 102 bin ton insani yardım gönderdik. Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için birlikte hareket ettiğimiz Mısır'a yakın iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DHA

text-ad
Etiketler Dışişleri Bakanlığı hakan fidan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Danıştay, hukuk fakültelerine giriş barajı kararına ''dur'' dedi Danıştay, hukuk fakültelerine giriş barajı kararına ''dur'' dedi Türk futbolunun en pahalı transferi, İstanbul'a gelişiyle bir rekor daha kırdı! Türk futbolunun en pahalı transferi, İstanbul'a gelişiyle bir rekor daha kırdı! Yeni YKS tercih kılavuzu yayımlandı Yeni YKS tercih kılavuzu yayımlandı Kıvanç Talıtuğ 5 gündür kayıp arkadaşı için yardım istedi: ''Çok kritik saatlere girdik'' Kıvanç Talıtuğ 5 gündür kayıp arkadaşı için yardım istedi: ''Çok kritik saatlere girdik'' Süper Lig'in gol kralı 1. Lig ekibine transfer oldu Süper Lig'in gol kralı 1. Lig ekibine transfer oldu Gözaltına alınırken polisin parmağını kopardı Gözaltına alınırken polisin parmağını kopardı Bu uygulamayı telefona indirmeden alışveriş yapmayın! Bu uygulamayı telefona indirmeden alışveriş yapmayın! Rezidansta dehşet anları: Görevliyi tekme tokat dövdü Rezidansta dehşet anları: Görevliyi tekme tokat dövdü Kilosu 150 TL'ye çıkmıştı... Fiyatları düşürecek hasat başladı Kilosu 150 TL'ye çıkmıştı... Fiyatları düşürecek hasat başladı Marmaray istasyonlarında peş peşe intihar şoku! Marmaray istasyonlarında peş peşe intihar şoku!
Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu'nun ''eskort'' açıklaması olay yarattı Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu'nun ''eskort'' açıklaması olay yarattı Süper Lig yine gergin başladı: ''Biz zaten yokuz! Biz yancı bile değiliz'' Süper Lig yine gergin başladı: ''Biz zaten yokuz! Biz yancı bile değiliz'' İmamoğlu davasındaki hakimin görev yeri değiştirildi İmamoğlu davasındaki hakimin görev yeri değiştirildi Van Gölü'nün sarı saçlı çocuklarına ''Galatasaray'' sürprizi Van Gölü'nün sarı saçlı çocuklarına ''Galatasaray'' sürprizi Kızıldeniz'den Akdeniz'e büyük göç: Sayıları 72'ye ulaştı Kızıldeniz'den Akdeniz'e büyük göç: Sayıları 72'ye ulaştı 10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci? 10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci? Genç mühendisin feci ölümü! Genç mühendisin feci ölümü! Balıkesir'de bir deprem daha! Balıkesir'de bir deprem daha! Bekçiden market çırağına dayak skandalı! Bekçiden market çırağına dayak skandalı! Adanalı'nın Pınar'ı hem son haliyle hem yeni mesleğiyle şaşırttı Adanalı'nın Pınar'ı hem son haliyle hem yeni mesleğiyle şaşırttı