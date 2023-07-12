Bakan Güler, Litvanya’da mevkidaşları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında bazı mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüşmeler gerçekleştirdi.

DİYALOG MESAJI

Bakan Güler daha sonra ise Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının öneminin vurgulandığı ifade edilerek, Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları’nın yeniden başlaması konusundaki mutabakatın teyit edildiği belirtildi.