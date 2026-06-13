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Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu’na sert tepki

Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu’na sert tepki
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun Türk yargısını hedef alan açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Türkiye'nin bağımsız bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Gürlek, devam eden yargı süreçlerinin siyasi baskı aracı yapılamayacağını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'deki devam eden yargı süreçlerine yönelik eleştiri ve değerlendirmelerine  sosyal medya hesabı üzerinden çok sert yanıt verdi. Bakan Gürlek; Türkiye'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını kesin bir dille çizerek, Türk mahkemelerinin yalnızca Anayasa ve kanunlar çerçevesinde karar verdiğini belirtti. Gürlek, Avrupa'dan gelen bu yaklaşımların Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamlar taşıdığını ve devam eden hukuki süreçlerin siyasi kampanyalara alet edilemeyeceğini vurguladı.

Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Parlamentosu’nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır. Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır. Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır."

Türkiye'nin terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Gürlek, "Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İHA

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Etiketler Adalet Bakanı Akın Gürlek Avrupa Parlamentosu yargı
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