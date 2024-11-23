Bakan Hakan Fidan'dan nükleer savaş uyarısı: ''Bu bir şaka değil''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Batı arasında yükselen gerilime ilişkin, ''Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil'' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecileri kabul etti. Kabulde Fidan, Rusya ile Batı arasında yükselen gerilime dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Küresel savaş başladı mı?" ve "Nükleer savaş tehlikesini ne kadar gerçekçi buluyorsunuz?" sorusuna Bakan Fidan'dan kritik bir yanıt geldi.

Putin'in ifade ettiği küresel savaş riskinin kendilerinin de uyardığı bir konu olduğunun altını çizen Fidan, Ukrayna'da ve Gazze'de devam eden savaşın artık fay hatlarını giderek derinleştirdiğini, belli aktörleri bir araya getirdiğini, kutuplaşmanın artırdığını gördüklerini söyledi.

"KÜRESEL SAVAŞ OLARAK NİTELENDİRMEK MÜMKÜN"

Fidan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla belli kanatlar artık birbirini gözlemeye başlıyorlar. Bu manada bir küresel yaygınlaşma var. Şimdi yani Kuzey Kore'nin dünyanın öbür ucundan savaşa askerlerini göndererek aktif taraf olmasını görüyoruz. Amerika'nın baştan beri gönderdiği silahlar, Avrupa'nın gönderdiği silahlar, savaşa açıktan taraf oldukları bir durumu ortaya çıkardı.

Şu anda hem ekonomik, hem siyasi hem de sıcak savaş olarak devam eden topyekun bir mücadele var. Bunu kelimenin geniş anlamıyla bir küresel savaş olarak nitelendirmek mümkün. Önemli olan bunun şiddetinin artmaması. Belli yerlerdeki ekonomik ve siyasal savaşın, sıcak savaşa dönüşmemesini temin etmek. Şimdi her iki taraf da elini yükselterek bir gerçekliği ortaya koyuyor.”

"BU BİR ŞAKA DEĞİL"

“Demokratların belli konularda atmak istedikleri adımları, şimdi seçim baskısı olmadan attıkları kanaatindeyim. İşte Ukrayna konusunda, İsrail konusunda görüyoruz atılan adımları. Burada nükleer bir risk var mı? Açıkçası nükleer adı konuşulmaya başladığı andan itibaren nükleer risk oluşur.

Adam şunu söylüyor, 'Siz benim topraklarımın içerisinde benim tolere edebileceğimden daha fazla füze ve saldırı yaparsanız, benim bunu durdurmamın yolu, elimdeki araçlarla olmuyorsa, diğer bir üst aracı kullanırım'. Bunu açıktan söylüyor. Bu bir şaka değil. Karşı taraf ise 'Senin elinde nükleer silah var, sen beni nükleerle tehdit ediyorsun diye istediğin yeri işgal etmene de ben izin vermem' diyor. Oldukça sıkıntılı bir konu.

"SICAK SAVAŞA HAZIR OLMAYI GEREKTİRECEK"

“Tabii Batılıların en çok endişe ettikleri konulardan biri de Rusların bu kadar asker karşılığında Kuzey Kore'ye ne verdikleri veya verecekleri konusu. O şunun için önemli. Eğer Kore yarımadasında, bölgede şu anda inşa edilmiş mevcut dengeyi bozacak bir oyun değiştirici hamle yapılmış olursa, bu sefer yani Amerika için, Batılılar için yeni bir ilave cephe daha açılmış olacak. Yani bu cephe illa sıcak savaşın olduğu bir cephe olmasa da ama sıcak savaşa hazır olmayı gerektirecek. Güney Kore'ye de daha farklı kabiliyetleri kazandırmayı gerektirecek bir yaklaşma olacak."