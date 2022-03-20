Bakan Nebati de ''geççek'' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son 20 yılın zirvesine çıkan enflasyona ilişkin ''Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bu günler geçecek'' dedi. Bakan Nebati'nin ''Geçecek'' çıkışı Tarkan'ın tartışma yaratan ''Geççek'' şarkısını akıllara getirdi.

Şanlıurfa Viranşehir’de düzenlenen AK Parti mitinginde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bu günler geçecek. Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum: Bu ülke hiç kimseye eyvallah etmez" diye konuştu.

Nebati ayrıca "Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" dedi.

Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"20 yılda çok şey yaptık. Şu Viranşehir, şu topraklar şu meydan çok şeye şahittir. 'Hastaneye gidemiyorum doktor yok', 'Doktora gittim ilaç bulamıyorum'. Şimdi Elhamdülillah. Devlet herkesin ihtiyacını karşılayacak güce sahiptir Elhamdülillah. Özgün, güçlü, dış politikasıyla Türkiye var, Türkiye diyecek gücümüz var. Türkiye güçlü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la daha güçlü. Akdeniz'de, Karadeniz'de dünyada bir gerginlik mi var? Türkiye."

ENLFASYON 20 YILIN ZİRVESİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon şubatta yüzde 54.44'le 20 yılın zirvesine yükselmişti. Ekonomistler enflasyonunun yüzde 60'ı aşacağı tahmininde bulunmuştu.