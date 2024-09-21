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Bakan Şimşek Almanya'da yatırım değerlendirme toplantısına katıldı

Bakan Şimşek Almanya'da yatırım değerlendirme toplantısına katıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da şirket yöneticileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor'' açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Almanya'da katıldığı, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık 24 saatliğine gittiği Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler maliye bakanı bakan şimşek mehmet şimşek hazine ve maliye bakanlığı
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