Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e 1 milyon TL'lik dava
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, CHP'li Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
Kızılca, Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.
AA
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