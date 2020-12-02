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  4. 02 Aralık 2020 17:45

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

''SUİKAST GİRİŞİMİ VE YAKALANAN YOK''

Böyle bir suikast girişiminin söz konusu olmadığını belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

''Böyle bir suikast girişimi ve yakalanan kimse de söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır ama bunların kamuoyu ve medya ile paylaşılmamasını isteriz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır kendilerinden söz ettirmek.''

Suikast hazırlığı iddiası sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklamaSuikast hazırlığı iddiası sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

 

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