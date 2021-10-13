Bakan Soylu'dan ''siyasi cinayet'' iddiası için flaş açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, başsavcılığın soruşturma başlattığı ''siyasi cinayet'' iddiasıyla ilgili emniyet ve MİT'te bir istihbarat olmadığını söyledi.

'Siyasi cinayet' iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi. Soylu, "Emniyet ve MİT'te siyasi cinayet istihbaratı yok" dedi. İddia CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmişti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın sözleri belli çevreleri cesaretlendiriyor" diyerek siyasi cinayetler işlenebileceğini öne sürmüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin sorumsuzluk olduğunu söylemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. ''Siyasi cinayetler'' iddiasında flaş gelişmePolitika