  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Soylu'dan ''siyasi cinayet'' iddiası için flaş açıklama

Bakan Soylu'dan ''siyasi cinayet'' iddiası için flaş açıklama

Bakan Soylu'dan ''siyasi cinayet'' iddiası için flaş açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, başsavcılığın soruşturma başlattığı ''siyasi cinayet'' iddiasıyla ilgili emniyet ve MİT'te bir istihbarat olmadığını söyledi.

'Siyasi cinayet' iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi.

Soylu, "Emniyet ve MİT'te siyasi cinayet istihbaratı yok" dedi.

İddia CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmişti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın sözleri belli çevreleri cesaretlendiriyor" diyerek siyasi cinayetler işlenebileceğini öne sürmüştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin sorumsuzluk olduğunu söylemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

''Siyasi cinayetler'' iddiasında flaş gelişme''Siyasi cinayetler'' iddiasında flaş gelişmePolitika

 

Etiketler içişleri bakanı süleyman soylu siyasi cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acı tablo: Doktorlar Türkiye'yi terk ediyor
Dolar zirveye demir attı! İşte döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum
Yer: İstanbul... Amerikalı turistten otel çalışanına dayak!
Bakan Koca'da gençlere ve kronik hastalığı olanlara uyarı
Erdoğan operasyon sinyali vermişti... ''Halk Türk ordusunu bekliyor''
Kırıkkale'de feci kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Kayınpeder vahşeti! Gelinini öldürüp, cesedini parçalara ayırdı
Cipin motor kısmından çıkanlar şoke etti
Kılıçdaroğlu, ''Dün elime bir belge ulaştı'' diyerek vekillere talimat verdi