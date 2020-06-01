Bakan Ziya Selçuk'a 9 maddelik soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a cevaplandırması için verdiği önergede, salgınla mücadele sürecinin en çok etkilediği kitlenin öğrenciler ve veliler olduğunu kaydetti.

Salgın nedeniyle, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren okul öncesinden yükseköğretime kadar Türkiye'de bulunan tüm eğitim öğretim kurumlarının faaliyetlerine ara verdiğini belirten Tekin, Bakan Selçuk'un şu sorulara yanıt vermesini istedi:

1) Zorunlu eğitim kapsamında kaç öğrenci uzaktan eğitim faaliyetlerine katılmıştır?

2) Uzaktan eğitim faaliyetlerinden beklenen verim alınmış mıdır? Bu hususta bir ölçme-değerlendirme yapılmış mıdır?

3) Zorunlu eğitim kapsamında interneti, bilgisayarı ya da televizyonu olmayan kaç öğrenci bulunmaktadır?

4) Yaz tatilinde uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilecek midir?

5) Salgın sürecinde kaç öğrenciye bilgisayar, tablet ya da teknik donanım desteğinde bulunulmuştur?

6) Yaklaşık iki buçuk aydır evinde olan öğrencilerimizin kaçına kitap desteği sağlanmıştır?

7) Bu süreçte okula gidemeyen öğrencilerin servis ve yemek ücretleri ile ilgili herhangi bir tedbir alınmış mıdır?

8) Salgın sürecinde özel öğretim kurumlarına nakdi ya da ayni destek verilmiş midir?

9) Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin okul ücretleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmış mıdır?

