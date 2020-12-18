Bakan'dan farklı, CİMER'den farklı yanıt!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadî Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Orhan Sümer’in, “Adana’da kamuya ait arazilerin ve taşınmazların, satışı ve kiralaması söz konusu mudur?” sorusuna iki farklı yanıt verdi.

Birgün gazetesinden Merve Atıcı'nın haberine göre CHP’li Sümer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “Adana’da son 3 sene içerisinde satılan kiralanan kamuya ve hazineye ait yerler var mı?” şeklinde yazılı bir soru önergesi verdi. Bakan Kurum’un imzasıyla verilen yanıtta, hem satış hem de kiralama olduğu ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK’TAN BAŞKA, CİMER’DEN BAŞKA YANIT

Yazılı soru önergesini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de ilettiklerini aktaran Sümer, buradan yine Murat Kurum imzalı verilen yanıtta ise, söz konusu taşınmazların satış ve kiralamalarının yapılmadığı yanıtını aldıklarını kaydetti.

‘NEYİ KİMDEN GİZLİYORLAR ANLAMAK GÜÇ’

Aynı soruya ilişkin iki farklı kurumdan aldıkları cevapları kamuoyu gündemine taşıyan Sümer, “Bir varmış, bir yokmuş kamu satışları oluyor, neyi kimden gizliyorlar anlamak güç” dedi.

Satılan ve kiralanan kamu arazilerinin Adana’da bulunduğunu ancak buradan elde edilen gelirin nereye harcandığının bilinmediğine dikkati çeken Sümer, “Bundan gelen 50 milyon lira gelir var deniliyor ama para nerede, nereye harcandı bilen yok” diye konuştu.