Barış Yarkadaş: ''AK Parti halkı hatırlamak zorunda kaldı''

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu rüzgarı, halkın sorunlarının çözümünü sağlıyor" dedi.

Sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalar yapan CHP'li Barış Yarkadaş, "Yoksullaştırılan yurttaşlara verilen 100 TL'lik gıda yardım kartına 400 TL yüklenmesi, anneleri de çocukları da mutlu etti. Herkes bu yardımın İmamoğlu rüzgarı sayesinde gerçekleştiğini biliyor" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, sosyal medya hesabında ilginç bilgiler de verdi. İşte o twetler:

1- Vali yönetimindeki İBB, bu kez de İstanbul Engelliler Müdürlüğü (İSEM) personelini seçim çalışması için sahaya çıkardı.

Birimdeki sosyologlara günde en az 8 evi ziyaret etme zorunluluğu getirildi. Personel maddi destek sağlanacağını söyleyerek evleri dolaşıyor.

2- Yıllardır kangren haline gelen özel halk otobüslerinin çalışma ruhsatları da seçime bir hafta kala İBB Toplu Ulaşım Müdürlüğü tarafından verilmeye başlandı. @ekrem_imamoglu rüzgarı, yurttaşlarımızın sorunlarının çözülmesini sağlıyor. İktidar, halkı hatırlamak zorunda kalıyor.

3- Ve sosyolojimize ilişkin bir seçim haberi.. İlk kez burada okuyacaksınız. Suriye'den Türkiye'ye göç eden ve vatandaşımız olmaya hak kazanan Mustafa Homsi'ye bugün oturduğu mahallede sandık görevlisi olduğuna dair polis tarafından tebligat verildi. Türkiye, için yeni bir durum.