ABD'li isimden olay yaratacak Türkiye açıklaması
ABD'li isimden olay yaratacak Türkiye açıklaması
HSK üyeliğine kimler aday oldu ? İşte o isimler
HSK üyeliğine kimler aday oldu ? İşte o isimler
Almanya'dan Türkiye açıklaması ! ''İdam cezası...''
Almanya'dan Türkiye açıklaması ! ''İdam cezası...''
Yaz aylarında dikkat ! Tehlike saçıyor
Yaz aylarında dikkat ! Tehlike saçıyor
TSK'dan hava harekatı ! Nefes aldırmıyorlar
TSK'dan hava harekatı ! Nefes aldırmıyorlar
Türkiye'de sevilen iki model için flaş karar
Türkiye'de sevilen iki model için flaş karar
AÖF sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
AÖF sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
İşte Atatürk'e hakaretin cezası
İşte Atatürk'e hakaretin cezası
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 11 Mayıs 2017 00:07

Başbakan Yıldırım'dan İngiltere mesajı

Başbakan Yıldırım, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde olan İngiltere hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'dan İngiltere mesajı
A+ A-

Başbakan Yıldırım, İngiltere'deki Türk toplumunun önde gelen temsilcilerine hitaben, "İngiltere, Avrupa Birliğinden bariz bir şekilde ayrışan, Türkiye ile ilişkiler geliştirme yönünde bir döneme girdi. Bu dönemi, daha ileriye taşımak, başarılı şekilde sürdürebilmek şüphesiz sizlerle daha kolay olacak. Sizler, bu ülkeyle bağlarımızın gelişmesi için önemli bir görev ifa ediyorsunuz." dedi.

Başbakan Yıldırım: "Ortak değerimiz, doğduğumuz, havasını soluduğumuz, güzelliklerini yaşadığımız memleketimizin dünyada, bölgede en iyi konuma gelmesi. Bu hepimizin ortak arzusu. Ülkeyi bölmek isteyen, başkalarına uşaklık yapanları bunun dışında tutuyorum. Terör örgütlerinin bizim aramızda yeri olmaz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, bayrağını, üniter yapısını hazmedemeyen kim olursa olsun bu topluluğun içinde yeri olmaması lazım. Bizim bütün mücadelemiz, dört şey için, tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan. Bu bizim için vazgeçilmezdir." 

başbakan yıldırım , ingiltere , mesaj