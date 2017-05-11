Başbakan Yıldırım'dan İngiltere mesajı

Başbakan Yıldırım, İngiltere'deki Türk toplumunun önde gelen temsilcilerine hitaben, "İngiltere, Avrupa Birliğinden bariz bir şekilde ayrışan, Türkiye ile ilişkiler geliştirme yönünde bir döneme girdi. Bu dönemi, daha ileriye taşımak, başarılı şekilde sürdürebilmek şüphesiz sizlerle daha kolay olacak. Sizler, bu ülkeyle bağlarımızın gelişmesi için önemli bir görev ifa ediyorsunuz." dedi.

Başbakan Yıldırım: "Ortak değerimiz, doğduğumuz, havasını soluduğumuz, güzelliklerini yaşadığımız memleketimizin dünyada, bölgede en iyi konuma gelmesi. Bu hepimizin ortak arzusu. Ülkeyi bölmek isteyen, başkalarına uşaklık yapanları bunun dışında tutuyorum. Terör örgütlerinin bizim aramızda yeri olmaz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, bayrağını, üniter yapısını hazmedemeyen kim olursa olsun bu topluluğun içinde yeri olmaması lazım. Bizim bütün mücadelemiz, dört şey için, tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan. Bu bizim için vazgeçilmezdir."