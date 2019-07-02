Belediyelerde bankamatik çalışan temizliği

31 Mart seçimlerinde başta Bolu ve Adana olmak üzere CHP'nin kazandığı bazı belediyelerden işçi çıkarılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerdeki işe iadeler konusundaki taleplerinin karşılanmaması halinde Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını söyledi.

“ADALET VE KALKINMA PARTİLİ BELEDİYELERDE İŞÇİ KIYIMI VAR”

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Hem sendikalarla ilgili genel başkan yardımcımız hem de belediye başkanlarımız bu konuda doğru olanı yapabilmek için ilgili sendikayla temas halindeydiler. Ama benim görebildiğim kadarıyla uzlaşma niyetleri yok, bunu başka bir alanda malzeme olarak kullanmak istiyorlar. Yoksa yapıcı bir biçimde her iki taraf da yaklaşırsa bu mesele çözülür. Ondan daha fazla Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerde işçi kıyımı var, niye o konuda hiçbir şey yapmıyorlar.”

“BANKAMATİK ÇALIŞANLARI”

Öztrak, kimsenin ekmeği ile oynanmadığını da ifade ederek, “Açıklamalar da yapıldı. Ya kasıtlı olarak belediyeyi mefluç hale getirmek için seçimden önce 15 günde 1 ayda alınanlarla ilgili bir şey yapılıyor. Bir de benim bilebildiğim kadarıyla bankamatik olanla ilgili işlem yapılıyor. Onun dışında çalışanlara dokunan hiçbir belediyemiz yok” dedi.