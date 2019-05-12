Belediyenin mülklerinden dernek ve cemaatler çıktı

31 Mart seçimlerinde AK Partili rakibini geçerek, Kırşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, belediyede önceki dönemde yapılan usulsüz harcamalar ve borçların nedenlerini açıklamayı sürdürüyor.Ekicioğlu şimdi de belediyenin TOKİ'ye yaptırdığı dairelerin dernek ve cemaatlere peşkeş çekildiğini belirterek, yapılan anlaşmaların hepsini iptal ettiğini açıkladı. Başkan Ekicioğlu'nun açıklamasına göre; Kırşehir Belediyesi’nin TOKİ’de bulunan konutlarından 2'si Yeni Eğitim Derneği'ne, 9'u İlim Yayma Cemiyeti'ne, 2'si de KADEM'e 'elektrik, doğalgaz ve su faturalarınının da belediye tarafından ödenmesi kaydıyla' tahsis edilmiş.

Başkan Selahattin Ekicioğlu, seçim dönemi verdiği ‘şeffaf belediyecilik’ sözünü tutmaya devam ediyor. İlk meclis toplantısında belediyenin borcunu 462 milyon lira olarak açıklayıp ardından afiş yaparak belediye binasına gelir gider bilançosunu astıran Başkan Ekicioğlu, tasarruf yapılacağını söyledi. Ekicioğlu daha sonra da kullanılmayan makam aracını satışa çıkardı.

Meclis toplantısında AK Parti Gençlik ve Kadın Kolları’nın, belediye tesislerinde yaptıkları ve belediye hesabına yazdırdkları harcalamaların parasını geri isteyen Başkan Ekicioğlu, son olarak belediyenin gelir kaynaklarının nasıl dernek ve cemaatlere peşkeş çekildiğini anlattı.

DERNEK VE CEMAATLERE HİBE DAİRE

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Belediye Meclis toplantısında; belediyenin borçlarının tasarruf edilerek azaltılabileceğini dile getiren Selahattin Ekicioğlu, belediye gelirlerini arttımak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Kırşehir Belediyesi'nin borç batağı içerisinde olduğunu ve faiz ödediğini belirten başkan Ekicioğlu, AK Parti’li yönetim tarafından dernek ve cemaatlere peşkeş çekilen daireler hakkında bilgi vererek, “Kırşehir Belediyesi'nin TOKİ'de konutları vardı. 2 konut Yeni Eğitim Derneği’nin kullanımına tahsis edilmiş. Sözleşme gereği bunları iptal ediyorum. Kırşehir Belediyesi ile Yeni Eğitim Derneği arasında yapılmış protokol. Kimmiş bu arkadaş? Adı Osman Atalay. Yeni Eğitim Derneği Başkanı. Kim olduğunu bilmiyorum. Karşısında da Belediye Başkanı var. İlim Yayma Cemiyeti’ne 9 daire verilmiş TOKİ'den. Bunların satışı için yetki istiyorum. Sözleşme de İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ahmet Gökbel karşısında Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin imzası var. Hepsi ücretsiz verilmiş arkadaşlar. Kırşehir Belediyesi ile KADEM arasında bir protokol imzalanmış. KADEM'in 2 dairesini toplam 2500 lira olan kirasını, doğalgazını, elektriğini, suyunu Kırşehir Belediyesi ödüyor. Bunların iptal edilmesini istiyorum” dedi. Başkan bundan sonra hiç bir dernek ve cemaate imtiyaz sağlanmayacağını dile getirdi.

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Kırşehir Belediyesi'nin TOKİ'de bulunan konutlarından 2’si Yeni Eğitim Derneği’ne, 9’u İlim Yayma Cemiyeti’ne, 2’si de KADEM’e ‘elektrik, doğalgaz ve su faturalarınının da belediye tarafından ödenmesi kaydıyla’ tahsis edilmiş.

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ TAŞIMA YAPSA DAHA KÂRLIYIZ

Kırşehir'de hizmete sokulan otobüs sisteminin tamamen ücretsiz hizmet vermesi durumunda daha az zarar edeceğini belirten Başkan Selahattin Ekicioğlu, yapılan ihaleyi eleştirdi.

Kırşehir Belediyesi'nin 28 otobüsü ve 66 şoförü olduğunu söyleyen Ekicioğlu, “Bu giderlere yakıt ve sigortalarını koyduğumuzda 4.5 milyon bize maliyeti var 6 ayda. Para ile taşıyoruz 7 milyona yakın zarar var 6 ayda. Biz burayı iyileştirelim dedik. İhale bir temizlik firmasına verilmiş o da Kooparatife vermiş 2-3 el var arada. Kilometre bazlı ihale edildiği için boş dolanan araçların hatlarında iyileştirme yaptık. Ve zararı aylık 300 bin liraya düşürdük. Kırşehir Halkını 6 ay bedava taşısak 7 milyon zarar etmeyiz” diye konuştu.

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DAHA ÇOK ŞEY AÇIKLAYACAĞIM

Meclis toplantılarında daha çok şeyler paylaşacağını açıklayan Başkan Ekicioğlu, “Bundan sonra meclis toplantılarında çok şey paylaşacağım yavaş yavaş çok şey. Etik bir şekilde kimseyi kırmadan incitmeden. Yavaş yavaş herşeyi berrak berrak paylaşacağız. Halkımızı bilgilendireceğiz” dedi.