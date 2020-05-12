Bir ilde daha ''Askıda Fatura'' uygulaması başlatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Su Kanalizasyon İşletmesi (ASKİ) faturalarını ödemede güçlük çeken vatandaşlar için Askıda Fatura uygulamasını başlattı.

İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uygulamayı başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederek, şunları söyledi:

* Askıda fatura hizmetini başlatıyoruz.

* ASKİ Faturalarını ödemede güçlük çeken vatandaşlarımızı, siz hayırseverlerimizle buluşturuyoruz.

* Bu uygulamayı İstanbul’da başlatan Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NEDİR?

İlk olarak İBB’nin başlattığı uygulama, birçok belediyeye örnek oldu.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, belediyelerin belirlediği internet sitelerine fatura bilgilerini kayıt ettiriyor.

Hayırsever vatandaşlar ise dilediği faturayı seçerek ödeme yapıyor.