BTP lideri Baş'tan vekillere ve bürokratlara maaş tepkisi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı Gündem Özel programında milletvekili ve bürokrat maaşlarını eleştirdi, gelir adaletsizliğinin tek çözümünün Milli Ekonomi Modeli olduğunu ifade etti.

25 bin TL milletvekili maaşı ve 180 bin liraya kadar çıkan bürokrat maaşlarını eleştiren Hüseyin Baş şöyle konuştu:

“Bu çok kokuşmuş bir düzen. Ne yazık ki 2825 TL’ye talim eden milyonların seçtiği siyaset bu. Bu kaderi kendimiz oluşturuyoruz. Adam milletvekili oluyor, dünyamızı kazandık diyor. Sen oraya gidiyorsun ki ahiretini kazan, milletine hizmet et. Halka hizmet Hakk’a ibadettir. Bugünküler ne yapıyor, biz buraya geldik, bu halkı iyi yeriz, yeme sıra bizde diyorlar. Bugünkü milletvekili maaşlarını da kabul etmiyorum. Vatandaş 2800 TL maaş alırken, vekilin 25 bin lira maaş alması yanlış. Türkiye’de bu adaletsizliğin, bu düzenin kesinlikle değişmesi lazım.”

“HESABINI SORACAĞIZ, BÖYLE HUZUR HAKKI OLMAZ”

Vatandaş ve vatandaşın seçtikleri arasında bu kadar maaş uçurumu olamaz diyen BTP lideri “Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Eğer biz iktidar olursak Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz soracağız, eğer iktidar olmaz da mevcut durumumuzda kalırsak, medya yolu ile hukuki süreçler yolu ile bunun hesabını soracağız. Sen vatandaşın hakkını bu şekilde gasp edemezsin. Adam çıkıyor, 176 bin lira maaş alıyor, bunun hangi hukukta, hangi ülkede, hangi demokraside bir karşılığı var.

Huzur hakkı diyorlar ama bu kadar huzur onlara fazla” diyerek tepki gösterdi.

“MİLLİ EKONOMİ MODELİ KANUN HALİNE GELDİ”

Türkiye’de zengin ile fakir arasındaki makasın sürekli açıldığına dikkat çeken Hüseyin Baş “çözüm Milli Ekonomi Modeli” dedi ve modelin dünyadaki uygulamalarını sıraladı:

“Milli Ekonomi Modeli ilk etapta bir tez, bir fikirdi. Dünyada belli başlı ülkelerin bu tezin belli başlı kısımlarını uyguladığını gördük. Bu uygulamalardan sonra Çin ve Rusya’nın modeli tamamen uyguladığını gördük. Dolayısı ile tez olan bu kavram bugün itibari ile kanun haline geldi. Milli Ekonomi Modeli bugün itibari ile ekonominin kanunu haline geldi. Moda tabirle Faz 3 çalışmaları tamamlandı. 1 milyardan fazla nüfusu olan Çin’in, 250 milyondan fazla nüfusu olan Rusya’nın uygulaması ile birlikte, hemen hemen 4,5 milyar nüfusa sahip BRICS ülkelerinin de kısmen uyguladığı bir modelle karşı karşıyayız. Bu model sonuç olarak verim aldı, doğruluğunu ispat etti.

Bağımsız Türkiye Partisi’nin en büyük farkı bu modele sahip oluşu. Ekonomiye bakış açısı diğer tüm siyasi iklimlerden farklı. Bizim bir ekonomik gerçekliğimiz var. Türkiye’de gelir adaletsizliği dediğiniz durum da Milli Ekonomi Modeli çerçevesinde çözülebilir.”

10 BİN TL ASGARİ ÜCRET, EV HANIMI VE VATANDAŞLIK MAAŞI



BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş kendi dönemlerinde asgari ücretin 10 bin TL, ev hanımı maaşının 2500 TL olacağını ifade etti.

Hüseyin Baş “Biz diyoruz ki asgari ücreti 10 bin TL’ye çıkaracağız. Biz bunun nasıl çıkarılacağını da videolarla, kitaplarla, föylerle, konferanslarla anlattık, çok rahat hayata geçirilebilir. Bugün bütün dünyanın tartıştığı bir maaş var. Basic income adı altında evrensel temel gelirden yani 2005 yılında yazılan Milli Ekonomi Modeli’nde yer alan vatandaşlık maaşından bahsediliyor. Biz bütün hanelere bunu da vereceğiz. Ev hanımlarına evdeki çalışmaları karşılığı 2500 TL ev hanımı maaşı da vereceğimizi söylüyoruz. Yani bir haneye bugünün şartları ile 18-20 bin lira para sokuyoruz. Bu vatandaşın geçiminin rahatlaması ve tüketme kabiliyetini ortaya koyması anlamına geliyor. Bu parayı alan vatandaş hemen markete, manava, AVM’ye koşuyor ve tüketmeye başlıyor. Böylece ekonominin de çarkları dönmeye başlıyor” diye konuştu.