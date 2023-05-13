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Buket Aydın: Saadet Partililer Erdoğan'a oy verir

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Ünlü haber spikeri Buket Aydın, seçime 1 gün kala CHP'ye eleştirilerde bulundu. Saadet Partililerin CHP'ye oy vermeyeceğini savunan Aydın, ''Birçok kişinin son noktada duracağını ve 'Eleştirilerim olsa da ya şimdi hani Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan diyeyim.' diye bir algı geliştireceğini düşünüyorum'' dedi.

Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, seçimde Saadet Partililerin CHP'ye oy vermeyeceğini söyleyerek, Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini gerçekçi olmamakla eleştirdi. Aydın şunları söyledi:

"Mesela o gün Fatih Erbakan konuğumdu, 'Saadet Partisi gitti CHP listesinden seçime girdi, hiçbir gerçek Saadet Partili hiçbir şekilde CHP'ye oy basmaz.' diyor. Davutoğlu ne demişti? 'Kendi akrabamı bile Altı Ok'a basmak için ikna edemedim.' diye. Yani birçok kişinin o noktada, son noktada duracağını ve 'Eleştirilerim olsa da ya şimdi hani Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan diyeyim.' diye bir algı geliştireceğini düşünüyorum. Açıklanan birçok şey, gerçekten yapılan birçok şey, AKP tarafından çok daha baskın geldi. Millet İttifakı'nın seçim vaatleri böyle pek gerçekleştirilebilecekmiş gibi duran vaatler de değil. Yurt dışından '300 milyar getireceğim' dedi Kılıçdaroğlu. Biri bir senede gelecek diyor, öbürü 5 senede, öbürü 10 senede. Kaç senede gelecek, nereden gelecek, borç mu gelecek, yatırımcı mı gelecek? Biraz muallakta kalıyor."

AK PARTİ'YE "SEÇMENİNİZ PERİŞAN" DİYEREK SESLENMİŞTİ

Buket Aydın geçtiğimiz günlerde yaptığı "AK Parti seçmeni sokak röportajlarında konuşmaktan çekiniyor. AK Parti'ye sesleniyorum seçmeninizi ezdirmeyin. Seçmeniniz perişan olmuş.'' açıklamasıyla gündeme gelmişti. 

Buket Aydın'dan AK Parti'ye ''seçmeniniz perişan'' çağrısıBuket Aydın'dan AK Parti'ye ''seçmeniniz perişan'' çağrısıPolitika

 

 

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