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Cahit Özkan, AK Parti'nin oy hedefini açıkladı!

Cahit Özkan, AK Parti'nin oy hedefini açıkladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de yaptığı basın toplantısında AK Parti'nin oy hedefini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

YÜZDE 50 ARTI 1 AÇIKLAMASI
Yüzde 50 artı 1 tartışmaları hakkında konuşan Özkan, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ve tavrı belli. Yüzde 50 artı 1 demokrasimizin ve milletimizin temsil yetkisinin en güzel şekle kullanılabilmesinin yolu olduğundan bahisle arkasındayız. Keşke milletten yetki isteyenler yüzde 70 almayı hedefleyebilseler'' dedi. 

 OY HEDEFİNİ AÇIKLADI
Özkan konuya ilişkin sözlerinde AK Parti'nin oy hedefini de açıkladı.

''AK Parti olarak bizim hedefimiz yüzde 70-80’dir'' diyen Özkan, ''AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı olarak milletimizin bugüne kadar yüzde 80’ine yakınının oyunu almışız. Biz 2023 seçimlerinde yüzde 75’e ulaşmak için çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Etiketler ak parti oy oy oranı
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