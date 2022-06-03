Canan Kaftancıoğlu hakkında ilginç iddia

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tahliyesinin cezaevinin kapısından yapılmadığını belirterek, TEM kenarındaki bir tesise bırakıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Emre, Yargıtay kararının ardından Silivri Cezaevi’ne gönderilen Kaftancıoğlu’nun tahliyesinin cezaevi kapısından yapılmadığını ifade etti. Emre, tahliye edildikten sonra cezaevi kapısından çıkması beklenen Kaftancıoğlu’nun E6 yolundaki Karbey Tesisleri’ne götürülerek oraya bırakıldığını aktardı.

“ALIKOYMADIR, SUÇTUR”

Emre, Kaftancıoğlu’nun tahliyesi sırasında yaşananları şöyle anlattı:

"İstanbul İl Sekreteri telefonla aradı. Biz ön kapıda duruyoruz, onlar aşağı kapıda. Buradaki memur arkadaş, bize diyor ki; ‘buradaki kitleyi buradan göndermezseniz, işlemi bitti ama, biz bırakmayız.’ Nasıl bırakmazsınız? Tahliye olmuş. ‘Bırakırız, ama siz burayı göndermezseniz biz E6’da Karbey Tesisleri var, E6’nın kenarında, götürüp oraya bırakacağız.’ Böyle bir şey insan alıkoymadır bu, suçtur! Bir arkadaşımız Başsavcıyı aradı, Silivri Başsavcısı; ‘Benlik bir şey yok’ diyor. Başsavcı diyor ki ‘Kapıda bırakılması lazım.’ Memurlara ‘Biz Başsavcıyı dinlemeyiz, biz İçişleri Bakanlığına bağlıyız’ diyorlar.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü’nü aradım, müsait değilmiş, Genel Müdür Yardımcısıyla konuştum, durumu izah ettim, ‘Bu olacak şey mi?’ dedim. Süreç de ilerliyor. Arkadaşlarımızı arıyorum, diyorum ki ‘Ya, biz bir tesise niye gidelim? Bu, tahliye olmadı mı? Cezaevi kapısı burası değil mi? Karşısında duruyorum.’ Bu görüşmeleri yaparken başka bir başçavuş geldi, dedi ki, ‘Efendim, Karbey Tesislerine götürdük, çıktı demin siyah camlı Ford ile.’ İstanbul İl Başkanı TEM’in kenarında bir tesise götürüldü. Bakın, kameralar var, yer veriyorum, Karbey Tesisleri. ‘Bu nasıl iştir?’ dedik. Bir defa, cezaevinden çıkmış, tahliye olmuş bir insan, sizin tesiste onu serbest bırakmanız ne? Gittik tesise, gerçekten orada.”

“SON ANDA SİLİVRİ CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ”

Emre, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne götürülmesi beklenen Kaftancıoğlu’nun Silivri’ye götürülme sürecini ise şöyle aktardı:

Bakırköy Kadın Cezaevine götürülmesi lazım ama CHP kitlesi toplanır diye son anda Silivri Cezaevi… Orada da kademeli bir trafik yoğunluğu hedefleniyor. Yani bizatihi memurlar tarafından yapılıyor bu, gözlerimizle gördük.

Oraya gittik ve İstanbul İl Başkanı; ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer geliyor, yaklaşık birkaç bin kişilik bir kitle var. Cezaevi girişine daha girmeden, dedi ki memurlar; ‘Ya, girişte burası çok yoğun olur sizi, kitleyi burada tutacağız, milletvekili ve avukatları öbür tarafa alacağız’ dedi. Peki yolu da kapatmayalım, siz burada durun. Ne yapmak istiyorlar? İl başkanları çıkıncaya kadar bekleyecekler, bu kadar. Görüşüyoruz, ‘İşlemler altıya kadar biter’ deniyor.