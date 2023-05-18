Canan Kaftancıoğlu'ndan rest: ''Kaybedecek bir şeyimiz yok!''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, haklarında seçim süreci boyunca kara propaganda yapıldığını belirterek, "Kaybedecek bir şeyimiz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FOX TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın aldığı seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP'li Kaftancıoğlu, Cumhur İttifakı'nın seçim süreci boyunca 'kara propaganda' yaptığını iddia etti. Bundan sonra her fırsatta ekranlara çıkarak gerçekleri anlatacağını belirten Kaftancıoğlu, 28 Mayıs'daki ikinci tur seçimleriyle ilgili ise "Bu seçimler artık Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve yokluk seçimidir. Bu vatandaşın ferasetine güveniyorum" diye konuştu.

Kaftancıoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"KARA PROPAGANDA YAPTILAR"

"Vatandaşa gidip kara propaganda yaptılar. Madem öyle ben de artık televizyona çıkıp vatandaşa doğruları anlatacağım. Kökünü Atatürk'ten alan bir partiyiz. Biz vatandaşa teröristle iş tutmadığımızı, kadını sahiplenecek mal olarak görenin onlar olduğunu anlatacağız.

"BU SEÇİMLER TÜRKİYE'NİN VARLIK VE YOKLUK SEÇİMİDİR"

Bu seçimler artık Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve yokluk seçimidir. Bu vatandaşın ferasetine güveniyorum. Sandıktan sonuçlar neden böyle çıkıyor? Sınırlı medya kuruluşu var. Genel başkanımızın bayramda emekliye vereceği rakamın vaatlerin ulaştırılmaması için çalışan bir mekanizma var.

"SESİMİZ DUYULMADI! KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Vatandaşı suçlayacak bir şey yok. Bu vatandaşın suçu değil. Vatandaş, sesimizi duymadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi yerine bizim vaatlerimizi anlatan Erdoğan duyuruldu. Bundan sonra daha net iletişim kuracağız. Kaybedecek bir şeyimiz yok.

'ÖCALAN SERBEST KALACAK' İDDİALARI

'Öcalan serbest kalacak' ifadesi son derece çirkin bir yorum! Böyle bir şey söz konusu olamaz. Öcalan suçludur terör suçlusudur ve cezaevinde kalacaktır.

Teröristleri Meclis'e sokan kim? Osman Öcalan'ı TRT'ye kim çıkardı? Bunları vatandaşa çok net şekilde anlatacağız. Onların iktidarda kalabilmek için yaptıklarını biz kazanmak için yapmayacağız."