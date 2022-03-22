Canlı yayında ilginç anlar: Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'a kahkaha attırdı

Buket Aydın, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında Tansu Çiller'le ilgili soruya verdiği cevap sonrası kahkaha attı.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Enginyurt gündemdeki son konuları canlı yayında değerlendirdi. Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Enginyurt verdiği cevapla canlı yayında ilginç anların da yaşanmasına sebep oldu.

"TANSU ÇİLLER KİM?"

Buket Aydın konuğuna, "Tansu Çiller'in siyasete döneceği konuşuluyor. Merkez sağ açısından bunu nasıl yorumlarsınız? Tansu Hanım sizce siyaseten bir geri dönüş alabilir mi?" sorusunu yöneltti. Enginyurt ise bu soruya, "Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım" yanıtını verdi. Cevap karşısında önce şaşıran Aydın daha sonra kendini tutamayarak kahkaha attı. "Cemal Bey çok alem bir insanız" diyen Aydın, "Ben de böyle bakıyorum size. (Kahkaha atarak) Sinirim bozuldu. İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben bir anda inandım. Diyorum ki 'gerçekten hatırlayamadı mı acaba?" ifadelerini kullandı.