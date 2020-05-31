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  4. 31 Mayıs 2020 09:43

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce: Misifir çağırıp, komşuya gidemezsin

Haber Global'de canlı yayını terk eden Muharrem İnce, ''Beni davet ediyorsan, bekletip Erdoğan'ı veremezsin. Bu korku düzenine son vermemiz gerekiyor'' diye konuştu.

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce: Misifir çağırıp, komşuya gidemezsin
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Haber Global TV'de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk eden Muharrem İnce, Sözcü'ye yaşananları anlattı. İnce şu açıklamalarda bulundu:

– Medyanın yüzde 90'ını Erdoğan kontrol ediyor. Herkes korkuyor. Hakim, savcı, medya, iş adamı korkuyor. Bu korku düzenine son vermemiz gerekiyor.

– Bana yapılan şuna benziyor. Seni akşam bize misafirliğe çağırıyorum, sonra da seni bırakıp karşı komşuya gidiyorum. Beni davet ediyorsan, beni bekletip Erdoğan'ı veremezsin. Zaten 35-40 kanalda Erdoğan var. Madem beni davet ettin, bırak o kanalda da ben konuşayım. Bu durum medya düzeninin sonucu. Bu medya düzeni Türkiye'yi yoksullaştırır, tutsaklaştırır. Herkese sesleniyorum, eğer canlı yayında konuksanız ve bekletiliyorsanız  yayını terk edin, herkes terk etsin.

– Programda kalsaydım özellikle şunu anlatacaktım: Almanya ekonomisi bizim beş katımız ve pandemi sürecinde 750 milyar Euro'luk paket açıkladı. Bizim de 1 trilyon liralık bir paket açıklamamız gerekirdi. Ama açıklanan 250 milyar lira. Paketin çoğunluğu da ertelemeden ibaret, yüzde 96'sı kredi zaten… Fakat göz boyama yapılıyor. Göz boyama ve kandırmaca da yalaka ve yandaş medya tarafından yapılıyor.

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CHP'li Muharrem İnce, konuşması kesilince canlı yayını terk etti!CHP'li Muharrem İnce, konuşması kesilince canlı yayını terk etti!

Sözcü

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