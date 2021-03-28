Cemal Enginyurt'tan AK Parti'ye ''pudra şekeri'' tepkisi

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti büro personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun "kokain değil pudra şekeriydi" savunmasına tepki gösterdi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Partili büro personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks araçta uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerinin internette yayılmasının ardından gözaltında "kokain değil pudra şekeriydi" savunması yapmasını yorumladı.

"Yeyin efendiler yeyin" diyen Cemal Enginyurt'un AK Partili büro personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili tweeti şöyle:

"Biri kokain çeker varlıktan,

Diğeri intihar eder yokluktan.

Biri partim der savunur bunu,

Diğeri bulamaz bulguru,unu.

Biri lüks araçta içer pudra şekeri,

Diğeri vitrinde görür elma şekeri.

Biri büro elamanı biner Mercedese,

Diğeri para bulamaz Metrobüse.

Yeyin efendiler yeyin."