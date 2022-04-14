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Cemal Enginyurt'tan Soylu'nun ''yamakları'' sözlerine yanıt

Cemal Enginyurt'tan Soylu'nun ''yamakları'' sözlerine yanıt

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "yamakları" ifadesine yanıt verdi.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri sırasında "yamakları" şeklinde bir söylemde bulunduğunu iddia ederek, "Bizi yamaklıkla suçlamak, insafsızlık, vicdansızlık ve siyasetteki en kötü sözün sahibi olmaktır. Bu sözü tekrar ve tekrar Süleyman Soylu'ya iade ediyorum." dedi.

 "SOYLU, MUHALEFETİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR"
Enginyurt yaptığı açıklamada sıkıntılara çözüm üretme yerine muhalefete hakaret eden bir iktidar olduğunu ileri sürdü. İçişleri Bakanı Soylu'nun, bulunduğu makamın imkanından faydalanarak herkese "had bildirdiğini" ve muhalefeti susturmaya çalıştığını söyleyen Enginyurt, Soylu'nun bunu yaparken çok çirkin ifadeler kullandığını iddia etti.

"SOYLU'YA İADE EDİYORUM"
Enginyurt, Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunurken "Kemal Kılıçdaroğlu ve yamakları" gibi bir ifade kullandığını dile getirerek, "Biz, Türk milletinin seçtiği, demokratik yollarla seçilmiş milletvekilleriyiz. Bizi yamaklıkla suçlamak, insafsızlık, vicdansızlık ve siyasetteki en kötü sözün sahibi olmaktır. Bu sözü tekrar ve tekrar Süleyman Soylu'ya iade ediyorum." diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU'NUN ÜÇÜNCÜ İTTİFAK AÇIKLAMASI
Bir gazetecinin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü bir ittifak olabileceği açıklamasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Enginyurt, Karamollaoğlu'nun başka bir ittifak olsa da ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılacağını söylemediğini belirtti. Enginyurt, DP'nin de Karamollaoğlu'nun da tek cumhurbaşkanı adayı noktasında hemfikir olduğunu kaydetti.

Etiketler cemal enginyurt soylu söz
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