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  4. 17 Aralık 2020 12:44

Cemal Enginyurt’un yeni partisi belli oldu

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçiyor. Enginyurt bugün saat 14.00'te TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Cemal Enginyurt’un yeni partisi belli oldu
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AK Parti’ye yönelik sert eleştiriyle gündemden düşmeyen, geçen ağustos ayında da “Tarım Bakanı fındık üreticisine ihanet etmiştir” dediği için MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, siyasi kariyerine Demokrat Parti’de devam edecek.

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün saat 14.00’te TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyecek. Böylelikle Demokrat Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı ikiye yükselmiş olacak.

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