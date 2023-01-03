CHP heyeti, Bakan Bozdağ'ı ziyaret etti

CHP heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret ettikten sonra TBMM'de açıklama yaptı. Heyet adına konuşan Altay, 'İmamoğlu'na ceza ver' diye baskı yapılan hakimin İstanbul'da daha 7 yıllık görev süresi varken Anadolu'ya tayin edildiğini ileri sürdü. Altay "Bu şüpheli bir durumdur. Bu, iddialar üzerindeki şüpheleri artıran bir durumdur. Sonra gelen hakim de bilindiği gibi istenen, beklenen cezayı verdi. Burada mahkeme, tuzun koktuğu yer noktasına gelmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Adalet Bakanı'na bu iddiaların soruşturulmasının, incelenmesinin zaruri olduğunu arz ettik" dedi.

Bu konudaki hukuk mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden Altay, "Artık bu dava CHP ve İmamoğlu için bir haysiyet davası mücadelesidir. Her türlü bedeli ödemeyi göze alarak, hukuk sınırları içeresinde kalarak sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin de İBB'ye çökmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.