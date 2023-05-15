CHP heyetinden YSK önünde açıklama

CHP heyeti, sabah 05.10 dolaylarında Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. Buradaki görüşmenin ardından heyet adına CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklama yaptı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptıkları ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Erkek, "En önemlisi sandıktan çıkan seçmen iradesinin eksiksiz yansımasıdır." dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK önünde açıklamalarda bulundu. Erkek, "En önemlisi sandıktan çıkan seçmen iradesinin eksiksiz yansımasıdır" diyerek sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

CHP HEYETİ ATO CONGRESIUM'E ZİYARET EDECEK

Muharrem Erkek, kullanılan yurtiçi ve yurtdışı oylarını eksiksiz şekilde takip etmeye devam ettiğini, yurt dışı oyları Ankara’da bulunan ATO Congresium'u ziyaret edeceklerini söyledi.

CHP heyeti adına açıklama yapan Muharrem Erkek, şunları söyledi:

"Önemli olan sandıktan çıkan seçmenin iradesinin eksiksiz yansımadır. Yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlık bir şekilde sayılıp sisteme girmesidir. Oyları ciddi bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Yurt dışı oyları sayımı yoğun bir şekilde devam ediyor ve daha zaman alacak gibi de duruyor. Buradan ayrıldıktan sonra orayı da ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, görevlilerimiz görev yapıyorlar. Seçim sonucu kesinleşene kadar biz CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız."