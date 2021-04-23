CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''zaman kapsülü'' projesini video ile duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zaman kapsülü projesini CHP resmi hesabından paylaşılan video ile duyurdu.

CHP resmi hesabından paylaşılan video ile çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zaman kapsülü projesini de duyurdu.

PROJE NASIL BAŞLADI?

17 Nisan 2020 Cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından çocuklara yaptığı çağrı ile başladı. Kılıçdaroğlu, çocuklara şöyle seslendi:

“Sevgili çocuklar,

Ulusal egemenliğin 100. yılını sağlık dolu bir dünya dileğiyle dünya barışına adıyoruz. Sizlerde tüm dünya çocuklarıyla birlikte duygularınızı video, yazı ya da resimle paylaşın, gelecek güzel günlere mesajınızı bırakın. Dünyayı barışla iyileştirelim. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşmak dileğiyle…”

ÇOCUKLAR NASIL KATILDI?

“Zaman Kapsülü” Projesine dünyanın dört bir yanından çocuklarımız katıldılar. Sağlık ve barış dolu bir dünyaya ilişkin düşüncelerini sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve videolarla ayrıca zamankapsulu@chp.org.tr adresine gönderdikleri elektronik postalarla paylaştılar.