CHP lideri Özel davet etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay öncesi eski genel başkanları telefonla aradı. Özel, Kılıçdaroğlu'nu da kurultaya davet etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yarın Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan 22’nci Olağaüsyü Kurultay’ı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu eski genel başkanları telefonla arayarak Kurultay’a davet ettiği öğrenildi. Bu uzun süre sonra Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ilk temas oldu.

CHP Genel Merkezi’in aktardığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüştü. Özel, eski genel başkanları yarınki kurultaya davet etti.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA KATILMAYACAK

Gazeteci İsmail Saymaz kendisine ait sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden birine kurultaya gelip gelmeyeceğini sorduğunu ve kendisine Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağının söylendiğini bildirdi. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in de kurultaya katılmayacağını söyledi.

İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarınki CHP 39. olağanüstü kurultayına katılıp katılmayacağını en yakınındaki isimlerden birine sordum. Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmıyor.

Gürsel Tekin de olağanüstü kurultaya katılmıyor."

KURULTAY'DA NE OLACAK?

Kurultay’da Özel’in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.