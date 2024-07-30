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CHP yeni yasayı AYM'ye taşıyor

CHP yeni yasayı AYM'ye taşıyor
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CHP lideri Özgür Özel, sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından yasayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüreceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Özel, “Teklifin açıkça Anayasa’ya aykırı olduğu, yaşam hakkını savunmadığı çok ortada. O yüzden Anayasa Mahkemesi ile ilgili süreci hep birlikte değerlendirip, Anayasa Mahkemesi’ne kanunu götüreceğiz. Bizim belediyelerimiz kendi üzerine düşenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle teklifin açıkça Anayasa’ya aykırı olduğu, yaşam hakkını savunmadığı çok ortada. O yüzden Anayasa Mahkemesi ile ilgili süreci hep birlikte değerlendireceğiz. Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli ve özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk sağlığı açısından çok büyük bir risk alındı. Hepsini değerlendirip Anayasa Mahkemesi’ne kanunu götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız. Dört buçuk yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını dört buçuk yıldır uygulamıyor. Burada bundan vazgeçmelerini ümit ediyoruz. Ben özellikle buna itiraz eden herkese, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna çok teşekkür ediyorum.

Hatta çok yaşanmayan bir şey olacak biz sabah 4’te bir kapalı grup toplantısı yapacağız. Çok uzun sürmeyecek ama grubumuz iki buçuk aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyorlar. Bu yasa da Cumhuriyet Halk Partisi’nin Grup Başkanvekillerinin, yönetiminin ve tüm milletvekillerimizin üstün gayretleri ve kararlığı olmasaydı ötanazi olarak geçip gitmişti. O kararlılıkla geldiler. Buradaki muhalefet toplumsal duyarlılık ile birleşti ve bir sürü geri adım atıldı.

Yasa yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hali katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı bunu görmek lazım. Şimdi grubumuza bir teşekkür konuşması yapmak ve milletvekillerinin tatili olmaz yaz çalışmaları olur. Bu yaz dönemi çalışmalarına ilişkin bir kısa değerlendirme yapmak için kapalı grup toplantısına geçiyoruz. CHP’li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani ‘sen bu işi çözemezsin gel katliam yap’ çağrısına direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız. Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya, sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yaşama anlayışı sorumludur. Bizim belediyelerimiz kendi üzerine düşenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır.”

Etiketler AYM hayvan hakları sokak hayvanları düzenleme anayasa mahkemesi özgür özel CHP
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