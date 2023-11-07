CHP'de devir teslim tarihi belli oldu

CHP'nin sekizinci Genel Başkanı Özgür Özel, yarın görevine resmen başlayacak. CHP'de yarınki devir teslimin ardından parti kurulları belirlenecek ve tüzük kurultayı hazırlıklarına geçilecek.

Hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultay’da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yarın yapılacak devir teslim töreni ile CHP’nin 8. Genel Başkanı olarak görevine başlayacak.

CHP’de 2010’da yapılan 33. Olağan Kurultay’da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bu görevi Özgür Özel’e teslim edecek.

İÖzel’in genel başkanlığı almasıyla CHP’de yeni bir dönem de başlamış olacak. Partinin 8. Genel Başkanı ünvanını alan Özel’in ilk sınavı yerel seçimler olacak. Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak “A takımı” denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak.

Özel’in yeni MYK’sinin geniş kapsamlı olacağı ve her alana bir atama yapacağı belirtiliyor. Yeni MYK’nin 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de genel başkan olarak ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.