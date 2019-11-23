CHP'den çok sert açıklama: ''Bu bir Saray operasyonudur''

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu (CHP) MYK toplantısı tamamlandı. Toplantıda Saray’a giden CHP’li tartışması da ele alındı.

Toplantı sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Öztrak şunları söyledi;

*Gazeteci Rahmi Turan bu bilgiyi Saray’a yakın bir kaynaktan aldığını söyledi. Sonrasında da kaynağını açıkladı. Bu operasyonun amacı gayet açıktır. Amaç CHP’de karışıklık çıkarmak, kumpas kurmaktır. Operasyon saray menşeilidir.

*Saray memurlarının operasyonuyla CHP’yi dizayn etmek kimsenin haddi değildir. CHP’yi dizayn edecek tek bir güç vardır. O da delegelerimizdir.

NE OLMUŞTU?

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, 20 Kasım 2019 tarihli “Saray'a çıkan CHP'li kim?” ara başlıklı yazısında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirmişti.

Turan yazısında; Beştepe'ye giden bir CHP'linin, CHP Genel Başkanlığı'na aday olma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü aktarmıştı.

Turan'ın yazısını yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu da “Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur… CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin mi gücün mü yok? Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda ‘doğrudur' dedim. İsim vermek istemiyorum.” demişti.

Tüm bu tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım'da İzmir'den yanıt vermiş; “Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan… Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?” demişti.

Tartışmaların ardından da Rahmi Turan; önce kaynağının kendisine verdiği ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamış ardından da kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu duyurmuştu.

