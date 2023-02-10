CHP'den çok sert tepki: ''İnternet kapatmak, ahlak dışıdır, insanlık suçu işlenmiştir''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, deprem felaketinin üçüncü gününde sosyal medya platformu Twitter’a erişimin kısıtlanmasına neden olan bant daraltma uygulaması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, deprem felaketinin ardından yardım yapmak isteyenlere yönelik bir insanlık suçu işlendiğini ifade etti. CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Sosyal medyaya bir kapatma yapıldı. İnsanlar yer altında canlarıyla savaşıyor, ailelerine ulaşmak için mücadele ediyor. Diğer taraftan bir el Twitter’ı kapatıyor. Böyle bir iş akıl dışıdır, mantık dışıdır, ahlak dışıdır! Fatih Sayan diyor ki: Ben Twitter yetkilileri ile konuştum. Soruyoruz: Fatih Sayan hangi yetkiyle konuştun? Kimle konuştun? Ne konuştun? Enkaz altındaki insanlar saat 16.00’dan saat 24.00’e kadar öldü. İnsanlar ailelerine kavuşamadı. Bunun nedeni nedir? BTK’ya gittik, görüştük. İki gün geçti hala ses yok, cevap yok. Bu kadar duyarsızlık, bu kadar ahmaklık olamaz. CHP Deprem İletişim Merkezi’ni arayan vatandaşlarımız hala yardım talep ediyorlar.”

CHP’li Özkan da yaptığı açıklamada felaketle ilgili görülmesi gereken gerçekler olduğuna dikkat çekti. CHP’li Özkan, şöyle devam etti:

“Sahada suyu dağıtamayan, ekmeği dağıtamayan; enkaz altından çıkarılması gereken vatandaşlarımızla ilgili çalışma yapılacak makineleri organize edemeyen, enkaz altındakileri çaresizliğe, şehir içindeki insanları sefalete mahkum eden saray rejimi interneti kapatarak bir insanlık suçu işlemiştir. Biz bunun takipçisiyiz. İlk gün gittik BTK’ya hala yanıt yok. İnterneti yasaklayarak, sosyal medyayı yasaklayarak insanlık suçu işleyenleri Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet ettik. Bu kararı kimin verdiğini, bunun hangi yasal gerekçeye, hangi idari gerekçeye dayandırıldığının ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu suçu işleyenlerden, bu cinayeti işleyenlerden hesap sorulmasını istiyoruz.

‘İKTİDAR MİLLETİ MUSK’A ŞİKAYET ETTİ’

CHP’li Özkan, Bakan Yardımcısı Fatih Sayan’ın attığı tweetlerle başka bir utancın da ortaya çıktığını belirterek, “Bu iktidarın Bakan Yardımcısı Türk milletini Twitter’ın patronu Elon Musk’a ve Türkiye sorumlusuna şikayet etmiştir. Kendilerini kınıyoruz. Bu çok alçakça ve çok kötü bir tutumdur. Milletini Elon Musk’a veya Twitter yetkilisine şikayet edecek kadar gözü dönmüşlerin bu iletişimi kestiklerini bunun sonuçlarıyla ilgili hiçbir şey düşünmemesi olağandır. Ama interneti kestiklerinde pek çok yurttaşımız vefat etti. Sokaktaki insanlar da organizasyon yeteneklerini kaybetti. Bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. Biz bu cinayetin takipçisi olacağız. Bunun peşini asla bırakmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.