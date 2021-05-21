CHP'den Erdoğan'a ''destek'' tepkisi: Kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Erdoğan'ın açıkladığı destek paketlerini eleştirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Öztrak Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik destek paketlerinin son zamlarla birlikte hiç olduğunu ifade ederek iktidara tepki gösterdi.

Öztrak, ''Erdoğan Şahsım Hükümeti Akaryakıttan alınan ÖTV’yi Acımasızca artırdı. Tavan fiyatın kaldırılmasıyla zaten artan benzin ve mazot fiyatları, ÖTV’nin de artmasıyla roket misali yükselmeye başladı. Aybaşından bu yana, Benzinin litre fiyatı 65 kuruş, Mazotun litre fiyatı 77 kuruş arttı. Erdoğan kaşıkla verdiği destekleri, kepçeyle geri alıyor'' ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Sıkıntılı, karanlık, kirli ilişkilerin ortaya döküldüğü bir dönemden geçiyoruz. Ülke uzun süredir bir buhran içinde savruluyor. Ekonomi, devlet ve salgın yönetilemiyor. Yurttaşlarımız perişan.

-Koskaca ülke, bunları seyredip geriliyor. Bu yaşananların sebebi ne? Ülkeyi gerenler kimler? Bu soruya eski İBB Başkanı şöyle cevap vermişti: Mafyayla müşterek çalışan kafa, ülkeyi gerenler bunlardır.

MAFYA-SİYASET İLİŞKİSİ

-Bitti dediğiniz dönemin bütün aktörleri, sizinle oyundaymış.

-Kılıç kendi kınını kesmezken iyiydi, elinizi kesince mi kötü oldu. Hürriyet gazetesinin basılması ile ilgili iddialar var, gazete haber bile yapmıyor. Bunlar devlet krizinin boyutunu gözler önüne seriyor.

-Suç örgütü liderinin milletvekiline 10 bin dolar maaş verdiğini söyledi ama ismini söylemedi. Ya saklıyor ya da 10 bin dolardan kendi de pay alıyor.

-İçişleri Bakanlığı milletvekillerine şantaj yapma makamı mı?

-İçişleri Bakanı'nın kendisi göstermelik bir suç duyurusunda bulundu. Savcılar soruşturmayı kimler yönetecek. Kuzu kurda teslim edilir mi? Devlette ahlaki çözülmenin böylesi hiç görünmedi.

''UCUBE BAŞKANLIK SİSTEMİNDE TBMM, DIŞ KAPININ DIŞ MANDALI''

-Önceki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında, TBMM’ye verdiğimiz Araştırma Önergesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bu eski Bakan, bakanlığına eşinin şirketinden dezenfektan satmış. Bunu kendi itiraf ediyor. Bu dezenfektanların ithalatı için de, adrese teslim gümrük tarifeleri hazırlamış. Biz; “Tüyü bitmedik yetimin hakkını, kul hakkını TBMM sorsun” diye önerge veriyoruz. Ama bunun üstü Saray vesayeti altındaki AK Parti ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla kapatılıyor. Ucube Başkanlık sisteminde TBMM, “Dış kapının mandalı” muamelesi görüyor.

-Bugün yaşanan her bir skandal, 1996’da kamyon kasasında patlayan, Susurluk skandalından çok daha beter. Susurluk kazasından 4 gün sonra, Dönemin İçişleri bakanı hakkında gensoru verilebilmişti. 5 gün sonra bakan istifa etmiş, 8 gün sonra soruşturma başlatılmış, 9 gün sonra TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmuştu Bugün ortada; Ne işletilen bir yargı süreci, ne işleyen bir parlamento denetimi, ne de birkaç istisna dışında, skandalları yazıp çizebilen bir medya var.

-Erdoğan Şahsım Hükümeti, ve bu ucube sistem, eski Türkiye diyerek istiskal ettikleri 1990’lara bile, artık rahmet okutuyor. 1990’larda iyi kötü işleyen bir demokrasimiz vardı. Bugün “21 soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” kitapçığı bastırıyoruz. Toplatılıyor, “128 Milyar Dolar nerede?” afişi asıyoruz, toplatılıyor.

-Yasamanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na “Siyasetten bağımsız olarak kullansın” diye verdiği bir yetki, protokolle siyasetçiye devrediliyor. Onlar da milletin bin bir emekle biriktirdiği 128 milyar dolar döviz rezervini, Merkez Bankası’nın arka kapısından buharlaştırıyor. Türkiye, dünyada döviz rezervleri en yetersiz ekonomilerden biri oluyor. Dün Mayıs ayının ilk haftasına ait rezerv verileri açıklandı. Merkez Bankası’nın kasası, kısa vadeli yükümlülükler ayıklandığında, 42 milyar dolar açık veriyor.

''KAŞIKLA VERDİKLERİNİ, KEPÇE İLE ALIYORLAR''

-Erdoğan Şahsım Hükümeti, turizmden 3-5 dolar gelir umuduyla, milleti “Ben aşılandım, siz eğlenin” diye etiketlemeye cüret edebiliyor. El oğluna gene de yaranamıyor. İngilizler, salgın nedeniyle Türkiye’yi kırmızı listeye aldı. Ruslar Haziran’da Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırmadı.

- Erdoğan Şahsım Hükümeti Akaryakıttan alınan ÖTV’yi Acımasızca artırdı. Tavan fiyatın kaldırılmasıyla zaten artan benzin ve mazot fiyatları, ÖTV’nin de artmasıyla roket misali yükselmeye başladı. Aybaşından bu yana, Benzinin litre fiyatı 65 kuruş, Mazotun litre fiyatı 77 kuruş arttı.

-Erdoğan kaşıkla verdiği destekleri, kepçeyle geri alıyor.

-Esnaf salgın nedeniyle aylardır kapalıydı. Esnaf bu destek ne yapacağını düşünüyordu, akaryakıta gelen zamla esnaflar umudunu yitirdi.

-Salgında millete destek vermek yerine, borca boğdular. Şimdi Sarayın kibirlisine göre Dünya, Türkiye’nin verdiği desteklerin “Ne kadar çok, ne kadar etkin” olduğunu konuşuyormuş… Bu konuşma metinlerini kimler yazıyor? Kim yazıyor bilmiyoruz ama Uluslararası Para Fonu verileri, Erdoğan’ın sözlerini yalanlıyor.

İKTİDARA GENÇ İŞSİZLİK TEPKİSİ

-Ülkemizdeki her dört gençten biri işsiz, her dört işsizden biri üniversite mezunu. 15-29 yaş arasında, Taşı sıksa suyunu çıkaracak 5,7 milyon genç Ne bir işte çalışıyor, ne de okuyor. Ev genci olmuş, evde oturup anasının babasının eline bakıyor.

-Evlerde huzur kalmamış. Her 10 gençten 6'sı işsiz olduğu için aile ilişkilerinin zarar gördüğünü söylüyor.

-Özellikle gençlerimize sesleniyoruz. Biliyoruz hem iş, hem de umut arıyorsunuz. Bizim iktidarımızda, bu ikisine de sahip olacaksınız. Ülkenizde kalın. Sorunları beraberce göğüsleyelim. Ülkenin geleceğinde, yarınında siz varsınız.