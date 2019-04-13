CHP'den Erdoğan'a: ''Sarayın kibirli kişisi''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Sandıkta netice alamıyorsan başka yollara başvurma diyen sarayın kibirli kişisinin içine düştüğü durum içler acısıdır" diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Millete musallat olup daha fazla huzursuz etmeyin. Milletle kavga etmeyi sıraksınlar, milletin gönlünün yeniden nasıl kazanırız diye düşünsünler. Milletimiz aş ve iş gibi çok büyük dertlerle uğraşıyor. Bugün faiz yüzde 22'yi geçti. Tamamlanmış, bitmiş İstanbul seçimini artık daha fazla kaşımayın. Mutfakta tencereler boş, millet borç yükünden inim inim inliyor. Milletin vaktini daha fazla çalmayın.

Artık ekonomik meselelere kafa yorun. Türkiye'de krizin yükünü vatandaşın omzuna bırakan Powerpoint sunumunu şimdi yurt dışında yapıyormuş. Çalışanların kıdem tazminatını fona aktaracağız. Bu bir program değil. Öngördüğünüz şey kendi çıkardığınız krizin yükünü vatandaşın omzuna yüklemektir. Yabancılar damadı da damadın sunumunu da beğenmemiştir. Seçimle gelip seçimle gitmeyen bir hükümete paralarını emanet etmek istemezler."





