CHP'den erken ve baskın seçim hazırlığı

2023 seçimlerine yaklaşık 1,5 yıldan az bir süre kala, CHP milletvekili aday adayı olmak isteyenler için süreci başlattı. CHP yönetiminin bu hamleyle olası baskın veya erken seçime hazır olmak istediği belirttildi.

CHP, seçim için teşkilat içi hazırlıklara başlıyor. 2023 seçimleri için geç kalmak istemeyen CHP yönetimi; milletvekili aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarının seçime en geç bir yıl kala yani Haziran’da görevlerinden ayrılmalarına ilişkin genelge hazırlanılması planlanıyor.

Böylece milletvekili aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe yöneticilerinin görevlerinden istifaları öne çekilmiş olacak ve yerlerine atama yapılacak.

Seçim takvimi başladığında istifa edenlerin başvurularının ise değerlendirilmeyeceği ifade ediliyor.

Böylece olası bir baskın ya da erken seçime de daha hazırlıklı olunacağı ifade ediliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, CHP’li kaynaklar, “Örgütlerde yenilenme sağlanacak. Seçimlere girerken parti örgütlerinin derli toplu girmesi, teşkilatlardaki boşalmanın bir an önce gerçekleşerek taze kanlarla yola devam edilmesi sağlanacak. Bir yenileme gerçekleştirilecek, kongre isteyen teşkilatın da gönlü alınacak” yorumlarını yapıyor.

Milliyet