CHP'den TBMM'de tarihi protesto: Vekiller kürsüye çıktı, birleşim kapatıldı

CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik meclis kürsüsüne çıkarak çok sert açıklamalarda bulundu. Başarır'ın konuşmasının ardından, meclis sıraları hareketlenince birleşim kapatıldı.

CHP Mersin Milletvekili ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, iktidarı hedef aldı.

Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi.

Başarır kürsüde konuşurken CHP'li milletvekilleri de kürsüye gelerek Başarır'ın yanında yer aldı.

İşte CHP'li Başarır'ın açıklamaları:

Bu ülkede televizyon kanallarına kayyumlar atanıyor, gazeteciler tutuklanıyor. Bu ülkeyi ne hale getirdiniz. Zulmünüzde boğulacaksınız. Bu halk sizi affetmeyecek. Artık faşist bir rejime geçtiniz. Demokrasinin tüm kurallarını bir kenara ittiniz. Bakın bu gruba bu grup ülkeyi mutlakiyetten demokrasiye geçirdi, siz ise ülkeyi demokrasiden mutlakiyete geçiriyorsunuz. Tek adam için kabul olabilir ama 86 milyon için umuttur. Siz umutları yargı kararları ile söndüremezsiniz. Atanmış hakimlerle, rektörlerle ülkenin cumhurbaşkanı adayının önünü kesemezsiniz. Siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz 86 milyonun iradesini küçük görüyorsunuz. O kadar güçsüzsünüz ki zavallısınız. Sizin arkanızda darbe ve darbeye atadığını yargıçlar var CHP arkasında halk var, halk. Buradan tek adama sesleniyorum sen zulmünle gideceksin 86 milyonun tepkisiyle gideceksin.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşmasının ortasında kürsüye, Başarır'ın yanına gelen milletvekilleri "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı...

Yaşanan gerginlik üzerine oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi.

Genel Kurul, birleşime verilen aranın ardından yeniden toplandı. CHP milletvekillerinin kürsü önünden ayrılmaması üzerine Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, çalışma düzenin sağlanamadığını vurgulayarak birleşimi 20 Mart Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.